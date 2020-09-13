Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı
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Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı
13.09.2020 18:38 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:42

Fenerbahçe Kulübü, orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz" denildi.


Kaynak: DHA

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