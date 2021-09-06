Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu açıkladı
Fenerbahçe, görüşmeler için İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe, görüşmeler için İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu açıkladı. Portekiz 1. Lig ekibi Estoril Praira'dan sarı-lacivertlilere 3+1 yıllığına transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 27 numaraları formayı giyecek.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı