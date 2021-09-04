Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu açıkladı
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Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu açıkladı

Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe, GD Estoril Praia Kulübü'nde oynayan Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, GD Estoril Praia Kulübü'nde oynayan Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Crespo'nun yarın İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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