Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu açıkladı

Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, GD Estoril Praia Kulübü'nde oynayan Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, GD Estoril Praia Kulübü'nde oynayan Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Crespo'nun yarın İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Son Dakika: Fenerbahçe, Miguel Crespo ile görüşmelere resmen başladı! Yarın İstanbul'a gelecek
Son Dakika: Fenerbahçe, Miguel Crespo ile görüşmelere resmen başladı! Yarın İstanbul'a gelecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Alişan Hande Erçel Derya Şensoy Mesut Akusta
Spor Marcao Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 19:15:11. #1.16#

title