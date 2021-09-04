Fenerbahçe, Miguel Crespo ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Fenerbahçe, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı