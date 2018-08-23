Son Dakika! Fenerbahçe, Michael Frey'i Transfer Ettiğini Açıkladı

Fenerbahçe, Michael Frey'in transferi için anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"İsviçre'nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki santrafor Michael Frey'i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanacaktır."

GELİŞ SAATİ DE BELLİ OLDU

24 yaşındaki santrfor oyuncusu Michael Frey, saat 14:00'te İstanbul Atatürk Havalimanına ulaşacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 36 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Zurich formasıyla 36 maça çıkan yıldız oyuncu, 16 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.

6. TRANSFER OLDU

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından sportif direktörlüğe Damien Comolli, teknik direktörlüğe ise Phillip Cocu'nun geldiği Fenerbahçe, transfere hızlı başlamış ve Altınordu'nun genç yetenekleri Berke Özer ile Barış Alıcı'yı kadrosuna katmıştı. Gençleşme operasyonuna devam eden sarı-lacivertliler Hollanda'nın N.E.C. Nijmegen ekibinde forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu da transfer ettikten sonra Swansea City'den Andre Ayew'i, Leicester City'den ise Islam Slimani'yi kiralamıştı. Michael Frey, Fenerbahçe'nin bu yaz kadrosuna kattığı 6. isim oldu.