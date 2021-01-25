Fenerbahçe, Mesut Özil'in alacağı ücreti açıkladı

Fenerbahçe, 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı Mesut Özil'in alacağı ücreti Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arsenal Kulübü'ne Mesut Özil transferi için bedel ödenmeyeceği ifade edilirken, "Sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1 milyon 750 bin Euro ödeyecektir. Şirket tarafından futbolcuya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3 milyon Euro garanti ücret ve toplamda 550 bin Euro imza parası ödenecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı