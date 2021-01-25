Fenerbahçe, Mesut Özil'in alacağı ücreti açıkladı
Fenerbahçe, 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı Mesut Özil'in alacağı ücreti Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Fenerbahçe, 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı Mesut Özil'in alacağı ücreti Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arsenal Kulübü'ne Mesut Özil transferi için bedel ödenmeyeceği ifade edilirken, "Sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1 milyon 750 bin Euro ödeyecektir. Şirket tarafından futbolcuya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3 milyon Euro garanti ücret ve toplamda 550 bin Euro imza parası ödenecektir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı