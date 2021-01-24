Fenerbahçe Mesut Özil'i transfer etti
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Fenerbahçe Mesut Özil'i transfer etti

24.01.2021 22:12 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:17
Fenerbahçe Mesut Özil'i transfer etti

Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacıvertli takım, futbolcunun eski kulübü FC Arsenal ile her konuda anlaşma sağlandığını duyurdu.Fenerbahçe Spor Kulübü, uzun süredir dünya futbol gündemini meşgul eden Mesut Özil transferini noktaladı. Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'i resmen kadrosuna kattı. Arsenal'dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Hoş geldin Mesut!" ifadeleri kullanıldı:

Söz konusu anlaşmanın açıklanmasından kısa bir süre sonra kulübün Twitter hesabından bir de tanıtım videosu yayınlandı. Videoda, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından, Mesut Özil'in çocukluğunda hayranı olduğunu söylediği Nijeryalı Jay Jay Okocha, Özil'e "Fenerbahçe ailesine hoşgeldin" mesajı veriyor:

Futbolcunun eski takımı İngiltere'nin FC Arsenal ekibi de, yine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mesut Özil'e teşekkür etti:

Mesut Özil kimdir?

15 Ekim 1988 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelen Özil, profesyonel futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Schalke 04'te başladı. Daha sonra Werder Bremen, Real Madrid ve son yedi senesini geçirdiği Arsenal takımlarının formasını giyen Özil, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Futbol Şampiyonasını kazanan Almanya Milli Takımı'nın da as oyuncularından biri olarak öne çıktı. Almanya Milli Takımı'nın 92 kez formasını giyen Özil, bu karşılaşmalarda 23 gol attı. Özil, Dünya Kupası'nın yanı sıra İngiltere'de dört kez Lig Kupası'nı, İspanya'da Real Madrid ile bir kez şampiyonluk kupasını bir kez de Süper Kupa'yı ve Almanya'da da Werder Bremen ile bir kez Federasyon Kupası'nı kazandı.

Arsenal takımının en yüksek ücretli mukaveleli oyuncularından biri olan Özil'in ismi, kulübü tarafından sezon başında ne İngiltere Futbol Federasyonu'na ne de UEFA'ya bildirilmediği için, yıldız futbolcu bu sezon hiçbir maçta forma giyemedi.

DW/ ET,SSB

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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