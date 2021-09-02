Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı açıkladı
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Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı açıkladı

Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Salzburg forması giyen Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Salzburg forması giyen Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımında forma giyen 23 yaşındaki Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 

Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı açıkladı
Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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