Fenerbahçe, Mergim Berisha ve Max Meyer'i İstanbul'a getirdi
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Fenerbahçe, Mergim Berisha ve Max Meyer'i İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe, Mergim Berisha ve Max Meyer'i İstanbul'a getirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'un hücumcusu Mergim Berisha ve bonservisi elinde olan, on numara pozisyonunda forma giyen Max Meyer'i özel uçakla İstanbul'a getirdi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'un hücumcusu Mergim Berisha ve bonservisi elinde olan, on numara pozisyonunda forma giyen Max Meyer'i özel uçakla İstanbul'a getirdi. 

Geçen sezon 42 maça çıkan ve 22 gol, 14 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki  Mergim Berisha ve geçen sezon Köln forması giyen, Schalke alt yapısında forma giyerken geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 25 yaşındaki Max Meyer, şu an bir otelde konaklıyor. İki futbolcunun kulüp binasına gelerek özel çekimleri yapmaları ve imzaları atmaları bekleniyor.


- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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