Fenerbahçe, Melis Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı
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Fenerbahçe, Melis Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, libero Melis Yılmaz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Melis Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı
10.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:36

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, libero Melis Yılmaz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen başarılı liberomuz Melis Yılmaz 1 yıl daha bizimle. Çubuklu ile nice başarılar dileriz" denildi.

Fenerbahçe altyapısından çıkan ve A Takım'a 16 yaşında yükselen Melis Yılmaz, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Yılmaz, sarı-lacivertliler ise 2 kez Sultanlar Ligi, 2 kez de Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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