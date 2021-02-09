Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

09.02.2021 01:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 01:10
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Çeyrek final karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Fenerbahçe - Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Peki Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı 9 Şubat Salı 2021 günü (bugün) saat 20:45'de ATV'de başlayacaktır. Maç bu akşam başlıyor.

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ATV ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

FIRAT AYDINUS(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)

TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)

AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

KİRAMİ ÇELİK(Temsilci)

MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Okan Buruk Serdar Aziz
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 01:10:42. #1.16#
title