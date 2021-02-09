Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Çeyrek final karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Fenerbahçe - Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Peki Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?