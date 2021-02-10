Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından
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Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından

10.02.2021 00:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:32
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e uzatmada 2-1 mağlup olarak elenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, sergiledikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e uzatmada 2-1 mağlup olarak elenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, sergiledikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarını söyledi.

Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Tur atlamak isterdik. Maçın kontrolü 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen, istediğimiz sonucu alamadık. Maçın 45. dakikasında yaptığımız basit hatadan gol yedik. Kırmızı kart bizi eksik bıraktı. Kalan bölümde 10 kişi oynamamıza karşın elimizden geleni yapmaya çalıştık ve 1-1'i yakaladık. 96. dakikada rakibimiz orta yapmak isterken kaleye giden bir top var. Nitekim o şekilde kaybettiğimiz bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Bulut, Medipol Başakşehir karşısında kalede Altay Bayındır yerine Harun Tekin'e görev vermesiyle ilgili bir soruyu, "Oyuncularımızla bireysel görüşmeler yapıyoruz. Yorgunluk halini göz önünde bulunduruyoruz. Altay, fazla maç oynadı ve yorgundu. Bu yüzden Harun Tekin'i değerlendirdik." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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