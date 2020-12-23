Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Erol Bulut
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Erol Bulut

23.12.2020 22:50 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:57

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Erol Bulut
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Erol Bulut
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Erol Bulut
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Erol Bulut

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Gülben Ergen Coşkun Sabah Birkan Sokullu
Spor Can Bartu Vitor Hugo Sergen Yalçın Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Erol Bulut | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 22:57:57. #1.14#
title