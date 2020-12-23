Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Erol Bulut
23.12.2020 22:50 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:57
Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı