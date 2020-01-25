: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Semih Özsoy

25.01.2020 23:23 | Son Güncelleme: 25.01.2020 23:26

Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, futbol takımının transfer yapılmadan da şampiyonluğa oynayacak güçte olduğunu söyledi.

Özsoy, Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'e karşı 2-0 kazandıkları maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin acısını paylaştıklarını belirterek sözlerine başlayan Özsoy, "Bütün merhumlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara geçmiş olsun diyoruz. Biz Fenerbahçe olarak açıkta, soğukta kalanlara elimizden geleni yapacağız. Devletimizin, halkımızın emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

Galibiyetten ötürü başta teknik direktör Ersun Yanal olmak üzere tüm takımı kutlayan Özsoy, Vedat Muric'in PFDK'ye sevkine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Niyet okumayla yapıldı ama bu Fenerbahçe'de ilk değil, biz bu filmi çok gördük. Zoraki itelemeyle hakem kararında var denilerek yapıldı. Hakemin burada etkisi olmaması gerekir. Gözlemci, temsilci raporunda olmayan bir şeyi sevk ettiler. Kaybettirip sonra buldurduk diye sevindiler. Kimlerin niye sevk ettirdiğini de biliyoruz. Kayseri'de yerde yatan oyuncuyla girdiği diyalogdan Emre'yi sevke soktular. Niye diye sorduğumuzda emin olmak için gönderdik dediler. Biz de sizdeniz diyenler var, onlarında farkındayız. Camı kırıp kapının önünde camcı diye geçen tipler var. Zamanını bekler Fenerbahçe. Ali Başkan bu zor süreçlerden sonra taraftara her şeyi anlatır. Bu yapının içerisinde Fenerbahçe'ye hizmet eden insanlar da var, en acısı bu. Dost gibi gözükenler var. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, rakibi ve rakiplere yüzyıllardır mücadele ettiklerimiz belli. Birde bu büyüklüğü son zamanlarda tanımayan var. Buradan ikazımız olsun Fenerbahçe ile bu diyoloğa girmesinler."

"Trabzon'dan galip bir şekilde geleceğiz"

Semih Özsoy, haftaya oynayacakları Trabzonspor maçından galip ayrılacaklarını belirtti.

Ligde her maçın zor olduğunu vurgulayan Özsoy, "İlk yarıda bizim mağlubiyetlerimiz oldu. Her maç zor. Trabzon deplasman olarak, ligde bulunduğu konum itibariyle zor bir deplasman. Oraya güçlü, kuvvetli ve galip bir şekilde gidiyoruz. İnşallah galip bir şekilde geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Semih Özsoy, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Ali Koç'un canlı yayında karşı karşıya gelmesine ilişkin bir soruya ise "Görev size düşüyor organize edin. Mustafa Başkan bunu böyle dediyse kabul eder. Her ortamda Ali Başkan onlarla bir araya gelir. Anlatırız konuşuruz." cevabını verdi.

Semih Özsoy konuşmasını limitlerle ilgili yaptığı şu açıklamayla tamamladı:

"Devletimize niye yaptın demedik, iyi ki yaptın dedik. Bize uymuyor. Limitte bütün imkanları seferber ettik. Bunların doğrultusunda olabilecekse biz yapacaksak yaparız. Kuruşlarla hesaplıyoruz. Biz Fenerbahçe olarak mücadelemizi götüreceğiz. Velev ki transfer yapamadık bu takım fazlasıyla yeter. Ersun hoca ve oyuncuları şampiyonluğu getirir. Güneşi doğduğu yerde karşılamaya hazırız.

Kaynak: AA

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