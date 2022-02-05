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Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçından notlar

AA, Hilmi Sever - Spor
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Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda biri zorunlu 3 değişiklik yapıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda biri zorunlu 3 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli takımın, ligin 23. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 yenildiği maça ilk 11'de yer alan Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir'in yerine Volkan Babacan, Danijel Aleksic ve Deniz Türüç ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir kadroya dahil edilmedi.

Salih Uçan kadroda yok

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Salih Uçan maç kadrosunda yer almadı.

Salih'in hafif sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

Emre Belözoğlu, teknik adam olarak ilk kez Fenerbahçe karşısında

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı.

Emre Belözoğlu, futbol oynadığı, sportif direktör ve teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez teknik direktör olarak saha kenarında bulundu.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Haber

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