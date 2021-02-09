Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçından notlar
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Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçından notlar

09.02.2021 21:01 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:04
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye konuk olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de son oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye konuk olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de son oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Kocaman, turuncu-lacivertli takımın sahasında 1-0 kaybettiği Fatih Karagümrük mücadelesine ilk 11'de başlayan Mert Günok, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Giuliano, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Muhammed Emin Sarıkaya, Crivelli ve Ömer Ali Şahiner'in yerine, Volkan Babacan, Ponck, Uğur Uçar, Ndayishimiye, Cemali Sertel, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Junior Fernandes ve Demba Ba'yı sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Ndayishimiye, Azubuike, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Junior Fernandes ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de 11 eksik

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları nedeniyle 11 oyuncu kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Rafael, Junior Caiçara, Bolingoli-Mbombo, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Ali Şahiner ve Nacer Chadli görev yapamadı.

Ndayishimiye ilk kez ilk 11'de

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Youssuf Ndayishimiye, turuncu-lacivertli formayla ilk kez bir maçta ilk 11'de yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın ligde oynadığı Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında oyuna sonradan giren Ndayishimiye, Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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