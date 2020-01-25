Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçından notlar

25.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:04

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir karşısında takımını son lig maçına göre tek değişiklikle sahaya sürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal, geçen hafta Gaziantep FK karşısında 2-0 kazandıkları lig maçının ilk 11'inden tek ismi değiştirdi.

Ersun Yanal, kaptan Emre Belözoğlu'nu yedek kulübesinde oturturken, bu ismin yerine Garry Rodrigues'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Kalede Altay Bayındır'la maça başlayan Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz ve Nabil Dirar oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo ve Ozan Tufan oynarken, sağ kanatta Rodrigues, sol kanatta ise Tolga Ciğerci görev aldı. Max Kruse santrfor arkasında forma giyerken, ileri uçta ise Vedat Muric oynadı.

Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına tek eksikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Hasan Ali Kaldırım, bu karşılaşmayı da kaçırdı.

Teknik direktör Ersun Yanal, 21 kişilik kadroya Alper Potuk'u ise almadı.

Taraftar turnike arızası nedeniyle stada girmekte zorlandı

Ülker Stadı'nda maçın başlamasına 1 saat kala, e-biletleri okuyan turnike sistemi arızalandı.

Dışarıda kalan sarı-lacivertli taraftarlar ve basın mensupları, turnikelerin girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Turnike arızasının uzun süre gidirilememesinden sonra taraftarlar ve basın mensupları, bilet ve akreditasyon kartları kontrol edilerek stada alınmaya başlandı.

Elazığ ve Malatya unutulmadı

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada Elazığ'da yaşanan ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybedenler anıldı.

Karşılaşma öncesi hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapılırken, takımlar sahaya kollarındaki siyah bantla çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular ısınmada "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı siyah tişörtle yer aldı. Fenerbahçe "Geçmiş olsun Türkiye, dualarımız sizinle", Medipol Başakşehir ise "Başımız sağ olsun, geçmiş olsun" pankartıyla sahaya çıktı.

Deprem nedeniyle karşılaşma öncesi stat hoparlörlerinden müzik yayını yapılmadı. Taraftarlar da "Elazığ üşüme, Fenerbahçe sizinle" tezahüratında bulundu.

Kaynak: AA