Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir 'i konuk edecek Fenerbahçe , maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'da ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekipte; Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand, antrenmanı kendileri için hazırlanan özel program dahilinde tamamladı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlayarak kampa girdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı