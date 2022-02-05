Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Şubat Cumartesi Fenerbahçe - Başakşehir maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Şubat Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Şubat Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Fenerbahçe - Başakşehir maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.
Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe - Başakşehir maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile devam etmektedir.
Maç 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:
Medipol Başakşehir'in golleri:
- 61. dakika : Berkay Özcan
MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 0 - 1 M. BAŞAKŞEHİR
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)
KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)
MURAT ERDOĞAN(Dördüncü Hakem)
VOLKAN BAYARSLAN(VAR)
KEREM ERSOY(AVAR)
DAVUT DAKUL ÇELİK(AVAR)
EROL ERSOY(Gözlemci)
CEM ARİF ÇETİN(Temsilci)
ALAATTİN ÖZCAN(Temsilci)
KAMİL KILINÇ(Temsilci)