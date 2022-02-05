Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Şubat Cumartesi Fenerbahçe - Başakşehir maçının gollerini kim attı?

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FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile devam etmektedir.

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Medipol Başakşehir'in golleri:

61. dakika : Berkay Özcan

MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 0 - 1 M. BAŞAKŞEHİR

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

MURAT ERDOĞAN(Dördüncü Hakem)

VOLKAN BAYARSLAN(VAR)

KEREM ERSOY(AVAR)

DAVUT DAKUL ÇELİK(AVAR)

EROL ERSOY(Gözlemci)

CEM ARİF ÇETİN(Temsilci)

ALAATTİN ÖZCAN(Temsilci)

KAMİL KILINÇ(Temsilci)

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