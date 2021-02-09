Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Medipol Başakşehir golleri kim attı?

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FENERBAHÇE - M. BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Fenerbahçe - Başakşehir maçı henüz tamamlanmadı. Maç bittikten sonra özet linki aktif olacaktır.

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FENERBAHÇE - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı başladı. Maç içinden gelişmeleri konumuza yazacağız. Maç şuan 0-1 devam etmektedir. Maç Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor. Fenerbahçe'de bir futbolcu kırmızı kart gördü ve şuan 10 kişi devam ediyor.

GÜNCEL ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

MAÇ KAÇ KAÇ?

FENERBAHÇE 0 - 1 M. BAŞAKŞEHİR

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç 9 Şubat Salı günü saat 20:45 'de başladı.

FENERBAHÇE - M. BAŞAKŞEHİR HAKEMLERİ KİMLER?

FIRAT AYDINUS(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)

TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)

YAŞAR KEMAL UĞURLU(VAR)

ERDİNÇ SEZERTAM(AVAR)

AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

KİRAMİ ÇELİK(Temsilci)

MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)