Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Medipol Başakşehir golleri kim attı?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları başladı! Bugün oynanan karşılaşmalardan birisi Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçıdır. Peki, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir kaç kaç bitti? Maç golleri kim attı? Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maç özeti izle! Maç özeti izleme linki!
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FENERBAHÇE - M. BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE!
Fenerbahçe - Başakşehir maçı henüz tamamlanmadı. Maç bittikten sonra özet linki aktif olacaktır.
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FENERBAHÇE - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı başladı. Maç içinden gelişmeleri konumuza yazacağız. Maç şuan 0-1 devam etmektedir. Maç Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor. Fenerbahçe'de bir futbolcu kırmızı kart gördü ve şuan 10 kişi devam ediyor.
GÜNCEL ANLATIM
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.
MAÇ KAÇ KAÇ?
FENERBAHÇE 0 - 1 M. BAŞAKŞEHİR
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç 9 Şubat Salı günü saat 20:45 'de başladı.
FENERBAHÇE - M. BAŞAKŞEHİR HAKEMLERİ KİMLER?
FIRAT AYDINUS(Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)
TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)
YAŞAR KEMAL UĞURLU(VAR)
ERDİNÇ SEZERTAM(AVAR)
AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)
ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)
KİRAMİ ÇELİK(Temsilci)
MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)