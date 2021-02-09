Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Medipol Başakşehir golleri kim attı?
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Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Medipol Başakşehir golleri kim attı?

09.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:07
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Medipol Başakşehir golleri kim attı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları başladı! Bugün oynanan karşılaşmalardan birisi Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçıdır. Peki, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir kaç kaç bitti? Maç golleri kim attı? Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maç özeti izle! Maç özeti izleme linki!

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç devam ediyor? Fenerbahçe - Medipol Başakşehir canlı takip! Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maç özeti izle! Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE - M. BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Fenerbahçe - Başakşehir maçı henüz tamamlanmadı. Maç bittikten sonra özet linki aktif olacaktır.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini A Spor 'dan takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı başladı. Maç içinden gelişmeleri konumuza yazacağız. Maç şuan 0-1 devam etmektedir. Maç Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor. Fenerbahçe'de bir futbolcu kırmızı kart gördü ve şuan 10 kişi devam ediyor.

GÜNCEL ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

MAÇ KAÇ KAÇ?

FENERBAHÇE 0 - 1 M. BAŞAKŞEHİR

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç 9 Şubat Salı günü saat 20:45 'de başladı.

FENERBAHÇE - M. BAŞAKŞEHİR HAKEMLERİ KİMLER?

FIRAT AYDINUS(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)

TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)

YAŞAR KEMAL UĞURLU(VAR)

ERDİNÇ SEZERTAM(AVAR)

AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

KİRAMİ ÇELİK(Temsilci)

MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)

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