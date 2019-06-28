Fenerbahçe, Max Kruse ile anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı ve ön sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, gelecek hafta İstanbul'da detaylı sağlık kontrolünden geçecek Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

Kaynak: AA