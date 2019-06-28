Fenerbahçe, Max Kruse ile anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Max Kruse ile anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı ve ön sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, gelecek hafta İstanbul'da detaylı sağlık kontrolünden geçecek Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

Kaynak: AA
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