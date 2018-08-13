Fenerbahçe, Manchester City'den Mangala'yı Transfer Etmek İstiyor

Manchester City'de forma giyen 27 yaşındaki Mangala'nın sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak istiyor.

STOPER ADAYLARI 4'E YÜKSELDİ

Sarı-lacivertli takım, Stoke City'li Martins Indi, Anderlecht'li Kara Mbodj ve Milan'lı Mateo Musacchio ile de temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de bu 3 isme Fransız oyuncu Mangala da eklendi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİTECEK

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin önümüzdeki hafta yapacağı görüşmelerle stoper transferini sonlandırması bekleniyor. Teknik Direktör Phillip Cocu da stoper transferini dört gözle bekliyor.