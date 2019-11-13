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Fenerbahçe, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

13.11.2019 23:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:14
Fenerbahçe, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk 'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam idmanına, milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Oyuncular, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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