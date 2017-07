Fenerbahçe, Makine Gibi Olacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, akıl ve bilgiyle hedeflerine yürüyeceklerini belirterek, sarı-lacivertli ekibin makine gibi işleyeceğini söyledi.



Yeni sezon hazırlıklarını kulübün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertli takımda teknik direktör Kocaman, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi.



Kocaman, Fenerbahçe'nin farklı dinamikleri bulunan bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "On sene antrenörlük yapsan ve Süper Lig'de 11. yılını yaşıyor olsan da Fenerbahçe çok zor bir yer. Burası, farklı dinamikleri olan bir kulüp. Dört sene önceki döneme göre öz güvenimiz daha fazla. Her gün öğrenmeye çalışıyoruz. İlk geldiğimize göre daha yukarıdayız ama bu da her sorunu çözmeye yetmeyecek. Biz bu kez bambaşka sorunlarla karşılaşacağız. Yeni sorunları tanıyıp, yeni çözümler üreterek bunun da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.



Geçen sezonu ligde 3. bitiren Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, "Çok iyi bir takım oyunu ortaya konulmuş. Potansiyel var, bunu ortaya çıkarmamız lazım." dedi.



Ellerinde sihirli değnek olmadığını vurgulayan Kocaman, sözlerine şöyle devam etti:



"Akıl ve bilgiyle hedefe yürüyeceğiz. Hataları görüp düzelteceğiz. Belki de kısa sürede çok kuvvetli rakipleri büken takım haline geleceğiz. Bir makine gibi olacak. İşler iyi giderse orta ve uzun vadede takımın yaş ortalaması da düşürülür, mukaveleler daha orta ve uzun vadeli olur. Genç oyuncularımızdan üst seviyeye ulaşabilecekler var. Onlar, nereye evrilecekler hep birlikte göreceğiz ama temkinli olmalıyız. Yiğithan için olumlu raporlar aldık, şimdilik tedavisi devam ediyor, onun ana kadroda olacağını düşünüyorum."



"İnandığım doğruların arkasındayım." diyen Kocaman, "Her zaman böyle yaşadım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim. Eğer vazgeçeceğim düşünülürse de ben kendim olamam ve samimiyetimi kaybederim. Emin olun doğrular zaman içinde er ya da geç yönünü bulur. Yapacak da bir şey yok. Ben bu oyunun doğrularını yapmak için azami gayret göstereceğim. İşimi yaparken de önce inancımı oyuncularıma anlatacağım, onların bu doğrularla hareket etmesini sağlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.



"Transfer zor bir iş"



Aykut Kocaman, transfer yapmak için futbolcu satmaya ihtiyaçları olduğunu bildirdi.



Öncelikli hedeflerinin mevcut futbolcuların performansını yükseltmek olduğunu dile getiren sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:



"Bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray da dahil olmak üzere birçok kulüp UEFA'nın mali fair play baskısı altında. Dolayısıyla oyuncu almak durumu ancak oyuncu satarak olabilir. Bu da var olan gerçekler. Biz bu gerçeklerimizle yüzleşip çözüm yolları üretmek zorundayız. Kadrodaki oyuncuların kapasitesini, öz güveni artırmak, onları her anlamda daha yukarı çekmek öncelikli hedefimiz olacak gibi gözüküyor. Oyuncu transferi için oyuncu satmaya ihtiyacımız var. Diğer kulüpler de aynı durumda. Bizim durumumuza baktığınızda Dirar ve Valbuena'nın maliyetlerini karşılamak için oyuncu satmalıyız. Bu denklemi kamuoyuna iyi anlatmalıyız. Hayal satmamak lazım. Transfer zaten zor bir iş. Bunun üstüne şu anda mali kriterler açısından da kulüpler olarak zor bir durumun içinde bulunmaktayız."



"Böyle giderse herkes çakılacak"



Türk futbolunun kötü bir yere doğru gittiğini ileri süren Aykut Kocaman, "Türk futbolunda hepimiz bir otobüsteyiz, böyle giderse herkes çakılacak, payını çok acı bir şekilde alacak. Sonuçta çakılmamız kaçınılmaz. Şu anda idare ediyoruz ama bu üretmeye yönelik değil tam tersi tüketimi artırıyor." şeklinde konuştu.



Yaptıkları 3 transferin de orta saha oyuncusu olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik direktör, şunları söyledi:



"Var olan oyunculardan, hangi oyunla maksimum verim alabiliriz, bunun formülünü bulmaya çalışacağız. Çok kuvvetli 3 stoperimiz var, bunlardan ikisi sahada olacak. Merkez oyuncularımız da çok kaliteli. Ozan, Mehmet Topal, Souza ve Salih. Hangisi olursa olsun gerçekten de çok kuvvetli iki orta saha oyuncusu sahada olacak. İki stoperimiz ve önlerinde oynayacak iki orta sahamız düşünüldüğünde çok kuvvetli dörtlümüz var. Bu dörtlüyü mümkün olduğu kadar oyunun merkezinde tutup, kenar oyuncularını, öndeki dörtlüyü ve iki beki çok daha ileriye sürmek esas planımız olacak. Gidişatta neleri değiştirebiliriz, ona bakacağız. Var olan bir düzeni bir anda yıkıp yeniden yapmak için zaman yok. Bu gerçekler göz önünde tutulduğunda, mümkün olduğu kadar eldeki kadroyu en iyi performansı verecek şekilde sahaya sürmeyi amaçlayacağız."



Aykut Kocaman, kısa vadeli çözümler üretmek zorunda olduklarına değinerek, "Bir an önce, yarışmacı bir takım ve performansı yüksek bir ekip oluşturmalıyız, benim önceliğim bu olacak. Sonra orta ve uzun vadeli çözümler için çaba sarf edeceğiz. Sonra takım bütçesini biraz daha ölçülü, doğru bir hale getirip geleceğe yönelik çalışmalar yapmamız gerekecek. Bu söylediklerimiz 5-6 ayda olacak şey değil, sonuçlarla gelecek zaman bizim en büyük yardımcımız olacak." ifadelerini kullandı.



Sabırsızlıkla yapılan sürekli değişikliklerin yeniden değişimleri getirdiğini anlatan Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Konsantrasyonu yüksek, iyi organize edilmiş, öz güveni yüksek bir takım olursak, yeni katılan oyuncularla beraber, geçen sezon Avrupa kupalarında Manchester United, Feyenoord maçlarında sergilenen futbolu bir adım öteye çıkartabilmek mümkün gözüküyor. Önceliğimiz, var olan yapıda, 'Kim, kimlerle nasıl daha verimli olur?' sorusuna cevap bulmak, sonra bu yapıyı yavaş yavaş değiştirmeye çalışmak olacak. 'Nerede hatalar, sıkıntılar olacak, neleri düzeltirsek kapasiteyi çok artırabiliriz.' oraları gözlemlemeye çalışacağız. Var olan düzeni iyi gidiyorsa devam ettirmek iyi gitmiyorsa değişiklere gitmek zorundayız. Mali yapıdan dolayı çok kolay oyuncu değiştiremiyoruz."



Oyunculardan gayret görmeyi beklediğini ifade eden Kocaman, "Bu kural gerek genç gerekse tecrübeli oyuncular için geçerlidir. Zaman, oyuncuların nasıl bir seviyeye ulaşacaklarını bize gösterecek." diyerek sözlerini tamamladı.