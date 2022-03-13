Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını belirtti. Kartal, "Son 5-6 haftadır lig maçlarında yükselen bir grafiğimiz var. Teknik, fizik, taktik ve oyun anlamında üstüne koyan bir takımım var. Oyuncularımın ve takımın taktik anlamında önemli bir yükselişimiz var. Bugün seyir zevki yüksek bir maç oldu. 2-0, 2-2 beraberliği yakaladı rakip, daha sonra yaptığımız hamlelerle oyunu dengeledik. Önde baskı yaptık. Maçı 5-2 kazandık. Sonradan oyuna giren 3 oyuncumuzun gol atması, sonradan oyuna girmelerine rağmen katkı verdiler. Bugün iyi bir takıma karşı 5 gol attık ama önce ve sonra 5-6 tane gol olabilecek yüzde 100 pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda da vardı" dedi.

Geçen hafta gol atan isimlerin bu hafta neden ilk 11'de olmadığı sorusuna cevap veren Felipe Sanchez Mateos maçı düşünerek oyunlarına göre oyuncuları tercih ettiklerini söyledi. Mateos, "Amacımız topu kontrol etmek adınaydı. Bu 11'i oluştururken hem taktiksel yönden avantaj sağlayacak hem de hazır oyuncuları tercih ettik. Bugün kazanmış olsaydık futbolun dahisi olarak adlandırılacaktık. Skordan ayrı olarak söylüyorum, bugün takımın gösterdiği performanstan memnunuz. Maç performansının yanı sıra antrenmanlardaki performanslar da bizim için önemli. Oğuz gol attı diye sürekli ilk 11'de başlatamayız. Çok iyi bir takımımız var. Oyuna giren her oyuncu galibiyete katkıda bulunuyor. Bugün Tayfur oyuna girip 2 gol attı. Seçim yapmak zor oluyor, biz de maça ve taktiğimize uygun oyuncumuzu seçmeye çalışıyoruz" diye konuştu.