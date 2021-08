Fenerbahçe maçının ardından

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Ligin ilk 3 haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, "Gerçekten zor bir maçtı doğal olarak. Yoğun bir haftaydı bizim için. Finlandiya'ya seyahat ettik. Orada sentetik çimde bir maç yaptık, o maçın da duygusal yükü ağırdı çünkü gruplara kalmak istiyorduk. O maçı tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndük ve bu sefer İzmir seyahatimiz başladı. Gerçekten çok büyük bir takım ruhu sergiledik. Fantastik bir ruh ortaya koydu oyuncularım. İyi bir takıma karşı Çok özgüvenli oynadılar" dedi.

İlk 2 maçını kazanan Altay'ın fiziksel açıdan güçlü bir rakip olduğunun altını çizen Pereira, "Maçı 2-0 gibi net bir skor aldık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Taraftarlarımız onlarla gurur duyuyordur diye düşünüyorum. Bunca yaşadığımız zorluğa ve probleme rağmen başardıkları için. Oyunculara şapka çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Mutluyum bu ruhla devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"HENÜZ YOLUN BAŞINDAYIZ""En büyük pay oyuncularımın" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Henüz yolun başındayız. Herkes birlik olmuş durumda. Tecrübeli oyuncular gençleri kolluyor. Takım ruhu yaratmak önemli" şeklinde konuştu.Devre arasında oyunculara verdiği taktiklerin işe yaradığını dile getiren Pereira, "Sahada boşlukları nerede bulabileceğimizi açıklamaya çalıştık. İkinci yarıda gol pozisyonlarını yakaladık, bir şey planladık ve iyi gitti. İlk yarıdaki oyun tarzımız benim hatamdı. Uzun top oynadık ama aslında oyun tarzımız bu değil. Biz topa sahip olan bir takımız. Daha fazla bulabilirdik. Planımız tuttu" dedi."FENERBAHÇE TARAFTARI ÇOK ÖZEL"Fenerbahçeli taraftarların kendisi için özel olduğunu vurgulayan Vitor Pereira, "Ben ve ekibim oyuncuları geliştirebilmek için çok fazla çalışacağız. Fenerbahçe taraftarı çok özel. Bu tutkuyu, sevgiyi aşkı hissediyorsunuz. Geri gelme sebeplerinden biri budur. Dünyanın neresine gidersem gideyim onların sevgisiyle karşılaştım. Onlara kalpten teşekkür ediyorum. Birlik olursak hepimizin sezon sonunda kutlamak için sebepleri olacaktır" ifadelerini kullandı. Portekizli çalıştırıcı Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı.

MUSTAFA DENİZLİ: FENERBAHÇE HAKLI BİR GALİBİYET ALDI

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, iki takım açısından da zorlu bir müsabakaya çıktıklarını söyleyerek, "Bugün bazı konularda zorluk çektik. Zaman zaman hata yaptık ama her şeye rağmen futbolcularımın ikinci yarıdaki isteği, mücadelesi son derece tatmin ediciydi. Neticede kaybettiğimiz takım Fenerbahçe. Maçta 90 dakika taraftarımız müthiş destek verdi. Futbolcularımız bu desteğe layık olmak için her şeyi yaptılar. Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığını söylemek yerinde olur. Oyuncularımı sonuç ne olursa olsun mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Geride bıraktığımız 3 maçta 2 puan ortalaması yeni kurulmuş bir takım için iyi. Taraftarımız yanımızda olduğu müddetçe içeride ve dışarıda aynı şekilde devam edeceğiz. Ligin renkli bir takımı olmak için de her şeyi ortaya koyacağız. Önümüzde 15 günlük bir süreç var. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

