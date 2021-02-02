Fenerbahçe maçının ardından
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Fenerbahçe maçının ardından

02.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:18
Fenerbahçe maçının ardından

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını sahada verdikleri mücadelen dolayı tebrik eden Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, son dakikaya kadar pozisyon aramaya çalıştıklarını söyledi. İkinci yarı çok güzel bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Erdoğan, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, 1-0 geriye düşmemiz rağmen hiçbir zaman oyundan kopmadılar. Hatta 2-0 geriye düştüğümüzde bile maçı çevirebilecek ve beraberliği yakalayabilecek inancımız kaybolmadı. Oyuncularım son dakika kadar pozisyon aramaya çalıştı. Pozisyonlara da girdik ama maalesef Altay'ı geçemedik. İlk yarı, analiz ettiğimiz gibi bir maç oldu. Maçın başlangıcında Fenerbahçe'nin kendi sahasında, kendi yarı alanında takım halinde savunma yapıp, kazandıkları toplarla çabuk hücuma çıkacaklarını zaten bekliyorduk. Orada çok üretken olmadık, rakibe çok fazla pozisyon vermedik, bir tane şansız yediğimiz gol dışında. İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzle geçti. Kenarlardan, ortalardan, merkezden şutlarla, merkezden paslarla, savunma arkası paslarla sürekli arayan bir takım vardı ikinci yarı yanılmıyorsam 36 kez ceza sahasına girdik pozisyon aramak için. Girdiğimiz çok net pozisyonlar da vardı ama bugün dediğim gibi Altay'ı geçemedik. Altay'ı da tebrik ediyorum çok iyi bir maç çıkardı. Oyuncularımı saha içerisindeki mücadelelerinden dolayı, davranışlarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

EROL BULUT:  ÜÇ PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZZor bir Hatay deplasmanından üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Erol Bulut, takımını yorgun gördüğünü ama iyi mücadele ettiğini söyledi. Alınan üç puanın önemli olduğunu belirten Bulut, "Zor bir Hatay deplasmanından üç puan aldığımız için mutluyuz, futbolcularımı tebrik ediyorum. Tabi maçın geneline baktığımızda yorgun bir takım gördük Fenerbahçe tarafından. 65 saat önce oynadığımız bir maç var, uçuş yaptık, takımımız biraz yoruldu. İkinci yarı Luiz Gustavo'nun sakatlanıp çıkmasından dolayı rakip tarafından daha fazla baskı yedik. Orta sahadaki mücadeleleri, istediğimiz gibi kazanmadık. Doğal olarak baskı yedik. Ama ilk yarı ikinci golü atabilirdik, üç olabilirdi. İkinci yarıda yakaladığımız net pozisyonlar var kontra ataklardan, onları değerlendirmiş olsaydık bu kadar baskı yiyeceğimizi düşünmüyorum. Ama böyle maçları kazanmak önemli, zor maç evet. Kazandığımızdan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bulut, iki takımın güzel bir maç sergilediğini ifade ederek, "Hatayspor'a gelince, gerçekten iyi bir takım kurmuşlar. Ömer hocayı, Hatayspor başkanını tebrik ediyorum, gerçekten iyi bir maç sergilediler" dedi.

Fenerbahçe maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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