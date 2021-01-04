Fenerbahçe maçının ardından

Fuat Çapa: Bazı oyuncularımız beklentinin altında kaldı

"Bizim takım halinde bugün kötü günümüzdü ve Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdık"

"Koita'nın kadro dışı durumu yok"

Erol Bulut: Galibiyetten dolayı takımımı tebrik ediyorum"Hataları en aza indirmeye çalışacağız""Sadık müthiş bir iş başardı""Minimum bir hareket alanımız var"

Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Rakibi analiz yapıyorsunuz ama karşılığında sizin ne yapabileceğiniz önemli. İlk 14'üncü dakikada yediğimiz gol vardı o sürece kadar gayet iyi oynuyorduk. 18 içerisinde Pelkas'a o topu kafayla vurdurmamız bizim zaafımız. Fiziksel olarak üst düzey bir arkadaş değil. Sonraki süreçte Thiam'ın gol atması var. Mevkisinde oynamayan oyuncuları belirli mevkide oynayınca bunun sıkıntısını ve yokluğunu çektik. Karşılaşmadaki oyuncu eksikliği olduğu zaman bizim gibi takımlar çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Buna rağmen ilk devre rakip gol attıktan sonra bir şeyler yapmaya çalıştık. Son paslarımızı tam olarak iyi değerlendiremedik ve rakibin işini kolaylaştırdık. İkili mücadelelerde çok yumuşak kaldık. 2'nci golden sonra takım moralsiz bir şekilde içeri girdi. Devre arasında 2-1'i yakalarsak rakibin panikleyeceğini biliyorduk ama maalesef bir iki son pasları doğru atabilseydik 2-1'i bulabilirdik. Bir tarafta fizik kalitesi yüksek bir takım, diğer tarafta eksiklerden dolayı altyapıdan arkadaşlarla oynamak zorunda kaldık. Bir iki tanesini oynatabilirsiniz ama 5-6'sını oynatırsanız fiziksel olarak eksik kalıyorsunuz. Kasımpaşa'nın bu sezon yaşadığı sakatlıklardan sonra bu durum daha çok ön plana çıktı. Biz geçtiğimiz sezon 7 karşılaşmayı gol yemeden bitirmiştik. Bu takım birlikteliğini ve savunmasını yapabilmek için üst üste oynamamız gereken oyun sayısı fazla olması gerekiyor. Biz maalesef bunu yakalayamadık. Geçtiğimiz sezon kadroyu saydığımızda rahat yapabiliyorduk ama bu sezon korona ve sakatlıklardan dolayı yapamadık. Bazı şeyler üst üste geldi. Bundan sonraki süreçte bu görüntü olmaması gerekiyor. Bu görüntü bizi çok mutlu etmedi. Genel olarak bazı oyuncularımız beklentinin altında kaldı. Altyapıdan gelen isimlere söyleyecek bir şey bulamıyorum onlar elinden geldiğince mücadele etti. Bizim takım halinde bugün kötü günümüzdü ve Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdık" dedi."KOITA'NIN KADRO DIŞI DURUMU YOK"Fuat Çapa, Koita'nın kadro dışı bırakıldığı yönünde çıkan haberler ile ilgili olarak, "Yaşamış olduğumuz süreçten dolayı iletişime geçemiyoruz. O yüzden tahmin ve yorumlar oluyor. Bazen gerçek olan ama çoğu zaman gerçek olmayan olayları yazıyorsunuz. Koita'nın kadro dışı durumu yok. Geçtiğimiz hafta oynadı. Sakatlığı tam olarak düzelmediği için kendisiyle de görüştük ve iyileştiği zaman dönmesi gerektiğini düşündük. Bizi öyle bir karar almaya itecek bir olay olmadı. Bu kararların belli bir standardı yok. Biz faulü çabuk kullanmak istiyoruz ama 1-2 metre geri aldırıyor pozisyonu hakem sonra rakip pozisyon alıyor" dedi.Öte yandan Fuat Çapa, mücadelenin hakemi hakkında konuşmanın gerek olmadığını ve söylediklerinin ciddiye alınmadığını ifade etti.EROL BULUT: GALİBİYETTEN DOLAYI TAKIMIMI TEBRİK EDİYORUMFenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise önemli ve kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını dile getirerek, "Rakiplerimizden 1 veya 3 puan alan oldu o yüzden kesin kazanmamız gereken bir maçtı. Başakşehir maçından sonra aldığımız 3 puan bugün daha önemli hale geldi. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. İyi bir performans gösterdiler. 1-2 gün antrenmanlı olanlar 90 dakika oynadı, galibiyetten dolayı takımımı tebrik ediyorum" dedi."HATALARI EN AZA İNDİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"Sezon başından beri kenar, orta, defans arkası gibi varyasyonlar üzerine çalıştıklarını dile getiren Erol Bulut, "Duran toptan da gol attık. Bütün opsiyonları çalışıyoruz. Bütün takımların kapanan rakiplerine göre çalışıyoruz. Bazı maçlarda istediğiniz olmuyor, doğru tercihleri kullandığımız zaman istediklerimiz ortaya çıkıyor. Kaleye atılan engellenen şutlarda yüzde 48'le en iyi takımız. Tercihlerimizi daha iyi yapabilsek sadece yüzde 15'ini doğru kullanabilsek bu yüzde 48'in 5-6 puan daha fazlası olacaktı. Ama bu futbol çalışmaya devam edeceğiz. Hatalar oluyor biz hata yapıyoruz, futbolcular yapıyor bunları en aza indirmeye çalışacağız" diye konuştu."SADIK MÜTHİŞ BİR İŞ BAŞARDI""Sakatlıklar olacak, yoğun bir maç programı var" diyen Bulut, "Maçta veya antrenmanda sakatlananlar oluyor bunlar olacak. Sağlık ekiplerimiz gidermeye çalışıyor. Bugün de sakat olan futbolcularımız vardı oynayan. Bu kolay bir iş değil hastalıktan çıkıp 1-2 gün antrenman yaparak oynayan arkadaşlar vardı. Sadık ise sol bekte ilk kez oynadı müthişti. Rakip karşısında hata yapmadı. Sadık bugün müthiş bir iş başardı. 25 futbolcumuz var hepsini en iyi şekilde değerlendireceğiz" şeklinde konuştu."MİNİMUM BİR HAREKET ALANIMIZ VAR"

Erol Bulut, bugün açıklanan limitler ile ilgili olarak ise "Limitler açıklandı, çok minimum bir hareket alanımız var. Şu an takımımızdan memnunuz. Bir şeyleri nasıl yapacağız, bakacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN