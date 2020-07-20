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Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe maçının ardından Sergen Yalçın Önümüzdeki sezon 8-10 yeni transfer şart Tahir Karapınar Basit goller yiyoruz, gol yedikten sonra düşüyoruz Ali DANAŞ - Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi Vida ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 yendi.

Fenerbahçe maçının ardından
20.07.2020 03:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 03:48

Fenerbahçe maçının ardından
Sergen Yalçın Önümüzdeki sezon 8-10 yeni transfer şart
Tahir Karapınar Basit goller yiyoruz, gol yedikten sonra düşüyoruz
Ali DANAŞ - Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi Vida ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 yendi.
Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın şampiyon olan Medipol Başakşehir'i kutlarken, Fenerbahçe'yi yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Yalçın, önümüzdeki sezon için de en az 8-10 yeni transferin şart olduğunu sözlerine ekledi.
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar ise Vedat Muriç'in gördüğü kırmızı kartın maçın kaderini değiştirdiğini söylerken, Beşiktaş kalecisi Ersin'in de gününde olmasının maçı kaybetmelerinde etkili olduğunu belirtti.
Her iki teknik adamın açıklamaları şu şekilde
SERGEN YALÇIN 8-10 YENİ TRANSFER ŞART
Başakşehir'i şampiyon olmasından dolayı tebrik ediyorum. Önemli bir iş başardılar, hayırlı olsun şampiyonlukları. Oyun güzel, centilmence ve dostça bir maç oldu. Oyuna iyi başlayamadık. Oyuna tutunmakta zorlandık ve pozisyon verdik. Özellikle ikinci yarıda oyuna döndük, kazanmak için mücadeleye başladık. Saha içi organizasyonumuz iyiydi, oyuncular koştular ve kazanmak için çaba sarfettiler. Son derbiyi kazandığımız için mutluyuz. Hedefimiz ligi üçüncü sırada bitirmek. Eğer bir sıra daha atlayabilirsek sezonu iyi bir sırada bitirmiş oluruz.
BÜYÜK TAKIMLARDA KÖTÜ OYNADIĞINIZ MAÇLARI KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ
Bazen takımlar kötü oynayabilir, bu çok normal. Oyunu bölümlere ayırırsak, bazen 15'er, 20'yer dakikalık bölümlerde takımlar kötü oynayabilir. Empati yapmak, oyuncular tarafından bakmak lazım. Aylarca maç yapmadan antrenman yaptılar, bu durum kolay değil. Bazen zorlanıyoruz konsantre olmaları konusunda. Bu önemli değil, önemli olan kötü oynadığınız maçları kazanmak. Büyük takımlarda bu çok önemlidir, iyi oynadığınız maçları zaten kazanırsınız. Kötü oynadığınız maçları kazanırsanız, normal sezonda bu durum sizi iyi yerlere getirir. Devre arasında maçı kazanmamız için yapmamız gerekenleri konuştuk ve onlar da gerekeni yapacak.
YENİ SEZONLA İLGİLİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN
Yeni sezonla ilgili şu anda bir şey konuşmak erken. Önümüzdeki hafta bir müsabakamız daha var ve başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor. Bunlar çok net konular. Nasıl bir değişim, nasıl bir çalışma olur, kalan ve giden oyuncular önümüzdeki hafta maçtan sonra karar verilecek.
GELECEĞİ PLANLAMALIYIZ
Olsaydınız, olsaydı, böyle olsaydı gibi cümleler benim kullanacağım cümleler değil. Şu anda olduğumuz pozisyona bakmalıyız, nerede başladığımıza ve gelecekte ne yapacağımıza bakmalıyız. Geriye dönmek yerine geleceği planlamalıyız. Umarım bu konuda iyi bir planlama yaparız.
BÖYLE BİR ORTAMDA İYİ MAÇ SEYRETTİRMEK ZOR
Kazanmak için oynayacağız derken bazen söylediklerimizi yanlış anlayabiliyorlar. Ben futbol oynamayacağız demedim, kazanacak oyunu oynayacağız dedim. Böyle bir ortamda iyi maç seyrettirmek çok zor. Oyunu başka şekillerde de oynatabiliriz. Bekleyebiliriz de önde de oynayabiliriz. Bir sürü sistem var takımda. Ancak sistemi oyuncular belirler. Ben elimdeki oyuncuya göre sistem yaparım. Oyun sistemlerinin riskleri var. Çok önde oynadığımız zaman puan kaybettiğimiz ve mağlup olduğumuz maçlar oldu. Pandemiden önce daha farklı oynuyorduk, şimdi daha farklı, kazanmaya yönelik oynuyoruz. Önümüzdeki sezon istediğimiz oyuncular alınabilinirse, hedef konulunca ciddi transferler yapılmalı, bu doğrultuda bir sistem kurgulamalıyız. Benim kurduğum sistem değil oyuncuların oynadığı sistem kazanmalı.
TAHİR KARAPINAR BASİT GOLLER YİYORUZ, GOL YEDİKTEN SONRA DÜŞÜYORUZ
Maça iyi hazırlandık. Derbilerin havası farklı olur. İyi de başladık. Kaçırdığımız gol pozisyonlarımız vardı. Kaleci Ersin de iyi günündeydi. 25'inci dakikada Vedat'ın pozisyonu var. Kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Uzatmalarla beraber 70 dakika eksik oynadık. İlk yarıda eksik oynamamıza rağmen kaçırdığımız pozisyonlar var. İkinci yarıya da iyi başladık. Oyuncular fedakarca ellerinden geleni yaptılar. Basit goller yiyoruz. Gol yedikten sonra da düşüyoruz. Vedat olmayınca ileride çoğalamadık. Sonra eksik kaldığımız için bireysel hatadan gol yedik. Maçtan önce Gökhan'ın bu pozisyonlarda gol attığını biliyorduk.
11'E 11 OLSAYDI FARKLI OLURDU
Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü. Onlara (Taraftarlara) güzel bir hediye vermek istedik. Takım elinden geleni yaptı. Beşiktaş 2 kez geldi ve 2 gol buldu. 11'e 11 olsa farklı olurdu. Takım elinden geleni yaptı. Bazen kalite gerekiyor, son vuruşlarda bu kaliteyi gösteremedik ve mağlup olduk.
ALTAY TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KALECİ
Altay çok iyi bir kaleci. Bazen formsuz olduğu zamanlar oluyor. Bizi kurtardığı maçlar da oluyor. Ersin'in de formsuz dönemleri oluyor ama bugün çok formdaydı. Altay da hata yapabiliyor. Çok iyi bir kaleci. Türkiye için çok önemli bir kaleci. Gelecekte önemli yerlerde görebiliriz onu.

Kaynak: DHA

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