Fenerbahçe maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Mart Salı günü saat 20.30'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 4 Mart Çarşamba günü Antalya Stadı'nda saat 20.30 başlayacak maçta ise Alper Ulusoy görev alacak.
Kaynak: DHA