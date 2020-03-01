Fenerbahçe maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

01.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:29

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Mart Salı günü saat 20.30'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 4 Mart Çarşamba günü Antalya Stadı'nda saat 20.30 başlayacak maçta ise Alper Ulusoy görev alacak.

Kaynak: DHA