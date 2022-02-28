Fenerbahçe maçından notlar
Demirören Haber Ajansı, Mustafa Akın - Spor
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Kasımpaşa'da 2 değişiklikLacivert-beyazlı ekipte 2 eksikFenerbahçe'de 7 değişiklikSarı-lacivertlilerde 4 eksikİrfan Can 5 maç sonraÇağtay yedek soyundu.
Kasımpaşa'da 2 değişiklik
Lacivert-beyazlı ekipte 2 eksikFenerbahçe'de 7 değişiklikSarı-lacivertlilerde 4 eksikİrfan Can 5 maç sonraÇağtay yedek soyundu Mustafa AKIN/ İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakada hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal üstlendi. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, ligin 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçın 11'inde 2 değişiklik yaptı. Uğurlu, Fenerbahçe mücadelesine Donk'un yerine Tarkan, Aabid'in yerine ise Hajradinovic'e görev verdi. Sami Uğurlu, Fenerbahçe karşılaşmasına şu 11'le çıktı: "Ertuğrul, Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Umut."KASIMPAŞA'DA 2 EKSİK Kasımpaşa'da Fenerbahçe mücadelesinde 2 futbolcu takımını yalnız bıraktı. Lacivert-beyazlı ekipte Jeffrey Bruma ile Sakıb Aytaç, sakatlıkları sebebiyle görev alamadı. FENERBAHÇE'DE 7 DEĞİŞİKLİK Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag maçının 11'ine göre 7 değişiklikle Kasımpaşa karşısına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa karşılaşmasında orta saha ve hücum hattı tamamen değişti. Teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maça göre; Tisserand'ın yerine Kim Min-jae, Mert Hakan'ın yerine Zajc, Sosa'nın yerine Crespo, Valencia'nın yerine İrfan Can, Pelkas'ın yerine Arda Güler, Ferdi'nin yerine Rossi, Serdar Dursun'un yerine Berisha görev aldı. Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Altay, Osai-Samuel, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, İrfan Can, Arda, Rossi, Berisha."SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmana 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil, karşılaşmada görev alamadı. İRFAN CAN 5 MAÇ SONRASarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra 11'de yer aldı. İrfan Can, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan 2 maç, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor, ligde ise GZT Giresunspor ve Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti. Milli futbolcu, 5 maçın ardından Kasımpaşa karşılaşmasında yeniden 11'de görev aldı.ÇAĞTAY YEDEK SOYUNDU
Fenerbahçe'de genç sol bek Çağtay Kurukalıp, eski takımına karşı mücadeleye yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekipte ligde en son olarak Hatayspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve taraftarın beğenisini kazanan Çağtay, Slavia Prag mücadelesinde ise forma giyememişti.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor