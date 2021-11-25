Fenerbahçe maçından notlar

-Pereira'dan 2 değişiklik

-Olympiakos maçında da 4'lü savunma

Mustafa AKIN/ Pire,(YUNANİSTAN), - Uefa Avrupa Ligi D Grubu 5'inci maçında Olympiakos, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan mücadele İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çaldı. Lahoz'un yardımcılıklarını ise Pau Cebrian Devis ile Roberto del Palomar üstlendi.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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