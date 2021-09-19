Fenerbahçe maçından notlar

Pereira'dan 4 değişiklik

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Mustafa AKIN/ İbrahim ALİOĞLU - İSTANBUL, -

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık üstlendi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede tribünlere "Vatan size minnettardır" yazılı pankart asıldı.