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Fenerbahçe maçından notlar

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor
Fenerbahçe maçından notlar

Pereira'dan 4 değişiklikSarı-lacivertlilerde 6 eksikPelkas ve Meyer ilk kez 11'deBaşakşehir'de 5 isim eski takımına karşı Mustafa AKIN / İbrahim ALİOĞLU - İSTANBUL, - Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk oldu.

Pereira'dan 4 değişiklik

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Pelkas ve Meyer ilk kez 11'de

Başakşehir'de 5 isim eski takımına karşı

Mustafa AKIN/ İbrahim ALİOĞLU - İSTANBUL, -

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynanan maçın 11'inde 4 değişikliğe gitti. Pereira; Mert Hakan, Mesut, Valencia, Rossi'nin yerine Muhammed, Pelkas, Berisha ve Max Meyer'e görev verdi.

Sarı-lacivertli ekip, Başakşehir maçına şu 11'le çıktı: "Altay, Serdar, Kim Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi-Samuel, Pelkas, Berisha."

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Başakşehir maçına 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can, Nazım, Tisserand, Serdar Dursun ve Sosa, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamadı. Çağatay Kurukalıp ise teknik heyetin kararı doğrultusunda Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi.

PELKAS VE MEYER İLK KEZ 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte Pelkas ile Max Meyer bu sezon ilk kez 11'de yer aldı. Omuzundaki sakatlığı sona eren Pelkas, Eintracht Frankfurt maçında formasına kavuştu. Yeni transferlerden Max Meyer ise ligde oynanan Sivasspor ile Eintracht Frankfurt mücadelelerinde oyuna sonradan dahil oldu.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK

Süper Lig'de henüz puanla tanışamayan Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Kadro dışı bırakılan Caiçara ve sakatlıkları bulunan Ahmed Kutucu ve Ömer Ali Şahiner, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemedi. Kocaman, Fenerbahçe maçına şu 11 ile çıktı; Volkan- Şener, Ndayishimiye, Duarte, Lucas, Tolga, Mahmut, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka

TURUNCU LACİVERTLİLERDE 5 İSİM ESKİ TAKIMINA KARŞI

Medipol Başakşehir'in bugünkü kadrosunda yer alan 5 isim önceki sezonlarda Fenerbahçe forması da giydi. Kaleci Volkan Babacan, sağ bek Şener Özbayraklı, orta saha Tolga Ciğerci maça ilk 11 başlarken,  Hasan Ali Kaldırım ise yedek kulübesinde yer aldı. Öte yandan teknik direktör Aykut Kocaman da eski takımına karşı görev aldı.

GAZİLER GÜNÜ UNUTULMADI

Süper Lig'in 5'inci haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede tribünlere "Vatan size minnettardır" yazılı pankart asıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri
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