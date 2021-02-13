Fenerbahçe maçından notlar

-Erol Bulut 6 değişik isimle sahaya çıktı

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Mesut Özil 11'de-Tisserand ile Samatta yedekler arasında -Kemal Ademi eski takımına karşı

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 25'inci haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19: 00'da başlayan maçta hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ogel ile İlker Takpak üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçın 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. Erol Bulut, "Harun Tekin, Lemos, Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Cisse ve Ferdi'nin yerine; Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Mesut Özil, Valencia ve Osayi-Samuel görev verdi. Bulut, Fatih Karagümrük maçına şu 11'le çıktı: "Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi-Samuel, Mesut, Thiam" SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Pelkas, Gustavo ve Novak ile ameliyat edilen Diego Perotti'nin yanı sıra kart cezası bulunan Lemos karşılaşmada görev alamadı. MESUT ÖZİL 11'DEFenerbahçe'de Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçına 11'de başladı. Fatih Karagümrük ile mücadele eden Fenerbahçe'de Mesut Özil takıma dahil olduğundan bu yana ilk kez 11'de görevlendirildi. Teknik direktör Erol Bulut'un ligde Hatayspor ve Galatasaray ile ZTK'da Başakşehir ile oynanan maçlarda yedek soyundurduğu Mesut Özil, Karagümrük maçında ilk 11'de yer aldı. TISSERAND İLE SAMATTA YEDEKLER ARASINDASarı-lacivertli ekibin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, Karagümrük maçında yedekler arasında yer aldı. Süper Lig'in 20'nci haftasında Sivasspor ile oynanan maçta sakatlık yaşayan ve MR sonucunda adalesinde yırtık tespit edilen Tisserand, Karagümrük maçında yedek soyundu. Sakatlığı sona eren ve hafta içi yapılan idmanlarda yer alan Tisserand, Karagümrük maçı ile formasına kavuştu. Öte yandan sarı-lacivertli ekibin Tanzanyalı golcü oyuncusu Samatta da yedek soyundu. KEMAL ADEMİ ESKİ TAKIMINA KARŞIFatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can ise Fenerbahçe maçına, "Aykut, Koray, Champi, Roco, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Ndao, Ademi" ile çıktı. Fenerbahçe'nin devre arasında Fatih Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi, eski takımına karşı sahaya çıktı. Ademi karşılaşma öncesi eski takım arkadaşları ve teknik heyetle hasret giderdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN