Fenerbahçe maçından notlar

-Fenerbahçe'de 4 değişiklik

-Ozan ve Gustavo 11'de yer aldı

-Valencia 3 maç sonra kadroda-Sarı-lacivertli ekipte 5 eksik-Fenerbahçe yönetimi tam kadro- Kasımpaşa'da 3 değişiklik-Ramazan Köse 11'de-Doğucan Haspolat bu sezon ligde ilk kez 11'de-3 isim sınırda

Mustafa AKIN/ İstanbul, –

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19: 00'da başlayan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Kemal Yılmaz üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Bulut, Serdar Aziz'in yerine Luiz Gustavo'ya şans tanıdı. Caner Erkin ve Filip Novak'ın eksikliğinde sol bekte Sadık Çiftpınar görevlendirildi. Bulut, Gustavo'yu stopere çekince, orta sahada Ozan Tufan'a forma verdi. Dimitris Pelkas, Caner Erkin'in yerine, Kemal Ademi'nin yerine ise Enner Valencia'ya forma giydi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar'dan oluşturdu. Orta ikilide Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'ı forma giyerken, hücumun sağında Enner Valencia, solunda ise Sinan Gümüş sahaya çıktı. Forvet arkasında Dimitris Pelkas, santrforda ise Mame Thiam görev aldı.OZAN VE GUSTAVO 11'DE YER ALDIFenerbahçe'de koronavirüs testleri negatife dönen Ozan Tufan ile Luiz Gustavo 11'de yer aldı.Sarı-lacivertli ekipte koronavirüs testleri pozitif çıkan Ozan Tufan ile Luiz Gustavo takıma döndü. Takımın, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdüğü son çalışmalarda ekibe dahil olan Ozan ve Gustavo mücadeleye 11'de başladı.VALENCİA 3 MAÇ SONRA KADRODASarı-lacivertli ekipte Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, 3 maç sonra sahada yer aldı. En son ligin 11'incihaftasınd Denizlispor ile oynanan maçta forma giyen Valencia, sakatlığı sebebiyle Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir mücadelelerinde yer almamıştı.SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 EKSİKFenerbahçe, Kasımpaşa maçına 5 eksikle çıktı. Sarı lacivertli ekipte, Serdar Aziz ve Caner Erkin ile sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak ve Tolga Ciğerci, Kasımpaşa maçında forma giyemedi.FENERBAHÇE YÖNETİMİ TAM KADROFenerbahçe Yönetim Kurulu, Kasımpaşa maçına tam kadro geldi.Sarı-lacivertli ekibin Kasımpaşa ile oynayacağı maç için yönetim kurulu üyeleri stada eksiksiz geldi. Başkan Ali Koç, Erol Bilecik, Burhan Karaçam, Burak Kızılhan, Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt Kasımpaşa maçını takip etti. KASIMPAŞA'DA 3 DEĞİŞİKLİKKasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Çapa, Ertuğrul Taşkıran'ın yerine Ramazan Köse'ye, Aytaş Kara'nın yerine Doğucan Haspolat'a, Hajradinovic'in yerine ise Alan Carius'a görev verdi. Fuat Çapa, Fenerbahçe maçına şu 11'şe çıktı: " Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Doğucan Haspolat, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Alan, Anıl Koç, Hodzic."RAMAZAN KÖSE 11'DEKasımpaşa'da sakatlığı sona eren Ramazan Köse, 11'de yer aldı. Teknik direktör Fuat Çapa, lige 3, kupada ise 1 maç forma veremediği Ramazan Köse'yi Fenerbahçe maçında 11'de görevlendirdi. Ramazan Köse en son Süper Lig'de oynanan Denizlispor maçında forma giymişti.DOĞUCAN HASPOLAT BU SEZON LİGDE İLK KEZ 11'DEKasımpaşa'da Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayan Doğucan Haspolat, bu sezon ilk kez bir lig maçında 11'de görev aldı.Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollanda temsilcisi Excelsior'dan kadroya dahil edilen Doğucan, geçen sezon sadece 1 maçta 11'de görev almıştı. Bu sezonda Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında sonradan oyuna dahil olan Doğucan, eksik isimlerin çokluğu nedeniyle ilk 11'de şans buldu. Doğucan, Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda olan Aytaç Kara'nın yerine orta alanda görev aldı.Doğucan, Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Muğlaspor ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ve 90 dakika görev yapmıştı.3 İSİM SINIRDALacivert-beyazlı ekipte, Fenerbahçe maçı öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tirpan ve Haddadi, bu maça kadar 3 sarı kart gördü. Bu iki isim sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Kasımpaşa'da sarı kart sınırında olan diğer bir isim ise daha önce yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek Tarkan Serbest.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN