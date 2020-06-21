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Fenerbahçe maçından notlar

Çapa kazanan 11'i bozmadıKasımpaşa'da 4 isim sınırdaFenerbahçe'de 2 değişiklikGustavo stopereEmre Belözoğlu tribünden destek olduOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Fenerbahçe maçından notlar
21.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:38

Çapa kazanan 11'i bozmadı

Kasımpaşa'da 4 isim sınırda

Fenerbahçe'de 2 değişiklikGustavo stopereEmre Belözoğlu tribünden destek olduOLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 18: 30'da başlayan karşılaşmada Fırsat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlendi.Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1'lik skorla kazanılan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Kaleyi Ramazan Köse'ye emanet eden tecrübeli teknik adam, savunma hattını, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah ve Haddadi'den oluşturdu. Orta sahasın ortasında Aytaç Kara ve Tirpan'ı görevlendiren Çapa, hücum hattında ise; Quaresma, Hajradinovic ve Thiam'ı sahaya sürdü. Çapa'nın gol yollarındaki tercihi ise Fode Koita oldu. 4 İSİM SINIRDAKasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesinde 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Kaleci Fatih Öztürk, savunma oyuncuları Oussama Haddadi, Mickael Tirpan ve Zvonimir Sarlija; Fenerbahçe mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİKFenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, hafta ortasında kupada kaybedilen Trabzonspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Karapınar, sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve yedek kulübesine çektiği Miha Zajc'ın yerine Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu 11'de görevlendirdi. Kaleyi Altay Bayındır'a emanet eden Karapınar, savunma dörtlüsünü Dirar, Falette, Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahada Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'yi sahaya süren Tahir Karapınar, hücum kanatlarında Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'nu görevlendirdi. 10 numara Deniz Türüç'ü sahaya süre Tahir Karapınar'ın gol yollarındaki tercihi ise Vedat Muriç oldu.Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa karşısındaki 11'i şöyle: "Altay Bayındır – Nabil Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriç."OZAN TUFAN 11'E DÖNDÜSarı-lacivertlilerde kaptan Ozan Tufan, 1 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen ve bu cezasını Trabzonspor maçında çeken Ozan Tufan, ilk 11'de şans buldu. Tecrübeli orta saha oyucusunun 2 maçlık cezası, hafta ortasında 1 maça düşürülmüştü.GUSTAVO STOPEREFenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçında savunmanın ortasında görev aldı. Serdar Aziz'in sakatlığı, Jailson'un da istenilen performansı verememesi üzerine Tahir Karapınar, stoperde Falette'nin yanında Brezilyalı futbolcuya görev verdi. Yaptığı hatalarla tepkileri üzerine çeken Jailson ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.FERDİ 10 NUMARADA BAŞLADI Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa karşısında forvet arkasında görev aldı. Gösterdiği performans teknik heyet ve taraftarların sevgisini kazanan genç futbolcu, kanatlarda görev alıyordu. Ancak eksikler sebebiyle bugün 10 numara pozisyonunda karşılaşmaya başladı.EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDEN DESTEK OLDUSarı-lacivertlilerde, kaptan Emre Belözoğlu, kart cezası nedeniyle kadrodaki yerini alamazken, takım arkadaşlarına tribünden destek oldu. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Belözoğlu, sahadaki yerini alamazken, mücadeleyi tribünden takip etti. Emre Belözoğlu'nun tribünde elinde not defteriyle oturduğu görüldü. 

Kaynak: DHA

Spor Manşet

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