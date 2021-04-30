Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Fenerbahçe Alanyaspor maçında tartışmalı pozisyon için IFAB ne diyor?
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Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Fenerbahçe Alanyaspor maçında tartışmalı pozisyon için IFAB ne diyor?

Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Fenerbahçe Alanyaspor maçında tartışmalı pozisyon için IFAB ne diyor?
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Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyon nedir? Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'de dün oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunacağını duyurdu. Peki, Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Alanyaspor Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon için IFAB ne diyor?

Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, Alanya'daki maçın 27. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Valencia'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla iptaliyle kural hatası yapıldığı savunuldu.

FENERBAHÇE MAÇINDA KURAL HATASI VAR MI?

Fenerbahçe Alanyaspor maçının 28. dakikasında sağ kanattan Mesut Özil'in attığı pas sonrası Valencia'nın Caulker tarafından düşürülmesi sonucu Fenerbahçe penaltı kazandı.

Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken bu karar VAR'dan döndü. VAR incelemesi sonrasında Özil'in pas verdiği anda Valencia'nın ofsaytta olduğu tespit edildi ve penaltı kararı iptal oldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Futbol A Takımımızın maçlarında, bu sene yaşadığımız ve aleyhimize olan açıklanamaz kararlara, dün gece itibarıyla bir yenisi daha eklenmiştir. Süper Lig'in 38.haftasında, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın 27.dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia'ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir. Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir. Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır. Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz.

Fenerbahçeliler, sosyal medyada bu paylaşımı gündemde tutuyor:

Son Dakika: Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacak

AHMET ÇAKAR VE ÇOBAN 'HATA' DEDİ

Dün akşam Alanya-Fenerbahçe maçının 26'ncı dakikasında verilip iptal edilen penaltı hakkında iki eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ile Deniz Çoban, hata yapıldığını belirtti, ancak ikisinin yorumunu ayıran bir fark oluştu. Çakar, "Ofsayttaki oyuncu topa doğru hareketlenip vurmadan önce penaltıya maruz kalırsa, penaltı verilir. FIFA söylüyor. Ağır kural hatası yapılmıştır" dedi. Çoban da, "Kural hatası değil ama protokol hatası yapıldı. Bunu VAR iptal edemez. Karar hakemin olmalıydı" dedi.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDAKİ TARTIŞMALI POZİSYON İÇİN IFAB NE DİYOR?

  • Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır.
  • Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır.
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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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