Fenerbahçe maçına Covid-19 engeli
25.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:51
Atakaş Hatayspor, milli arada Fenerbahçe ile yeni stadının açılışı nedeniyle oynayacağı hazırlık maçının, ülkemizdeki Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Atakaş Hatayspor, milli arada Fenerbahçe ile yeni stadının açılışı nedeniyle oynayacağı hazırlık maçının, ülkemizdeki Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı