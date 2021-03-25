Fenerbahçe maçına Covid-19 engeli
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Fenerbahçe maçına Covid-19 engeli

25.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:51
Fenerbahçe maçına Covid-19 engeli

Atakaş Hatayspor, milli arada Fenerbahçe ile yeni stadının açılışı nedeniyle oynayacağı hazırlık maçının, ülkemizdeki Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Atakaş Hatayspor, milli arada Fenerbahçe ile yeni stadının açılışı nedeniyle oynayacağı hazırlık maçının, ülkemizdeki Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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