Fenerbahçe Maçına Çıkmayan Beşiktaş, PFDK'ya Sevk Edildi
Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi. Talimatlara göre Beşiktaş, hükmen yenik sayılacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
NELER YAŞANMIŞTI?
Ziraat Türkiye Kupasında oynanan maç, çıkan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, maçın kaldığı yerden devam etmesi kararını almış, Beşiktaş ise mücadeleye çıkmayacağını açıklamıştı.
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MERHABA. BEN FENERBAHÇE''LİYİM. BUGÜN DUYDUM. literatür DE ŞİMDİYE KADAR BÖYLE KARAR ALINMAMIŞ. YASAYA GÖRE; HANGİ TAKIMIN SAHASINDA MAÇIN OYNANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ GÜVENLİK ALINAMAMIŞ İSE VE MAÇ YARIDA KALMIŞ ERTELENMİŞ İSE, O TAKIM HÜKMEN YENİK SAYILDIĞINA DAİR BİLGİ EDİNDİM. DOĞRU MU BİLMİYORUM. EĞER DOĞRU İSE; BİR FENERBAHÇE Lİ OLARAK BU KARARDAN MEMNUN KALMADIM. MADEM İŞLER YASALARA GÖRE YÜRÜTÜLÜYOR, O ZAMAN BU NEYİN KARARI DEMEK İSTİYORUM. YARIN BİR GÜN BU KARAR EMSAL GÖSTERİLECEK.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırYAW HEEE HEEE: de getttttt ordan fenerliymiş sen gs lıın zırto1 Yayından Kaldır
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HANGİ TAKİM OLURSA OLSUN YÖNETİCİLER BU KADAR BASİT KARAR ALAMAZ BU KADAR TARAFTARI OLAN KLÜPLER HER ATTIGI ADIMDA BİR KERE DAHA DÜSÜNMELİ SPOR SEVGİ SAYGI İCERMELİ ÜC BES COCUK CIKMA DER BİLMEZ DÜSÜNEMEZ İLERİSİ AMA KOS KOCA YÖNETİCİLER BEN OYNEMIYORUM DİYEMEZ ÇOCUKSANIZ BİLEMEM TABİ BU YİLLARCA HER İKİ TARAF İCİN SIKINTI OLACAK YAZIK HEPİMİZ BİRİZ MAC SAATİNDE TARAFLAR AYRILIR MİLLİ MACTA BERABERİZ BİZİ AYIRMAK BİZİ DÜSMAN ETMEK İSTEYENLER KAHROLSUNCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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antremanlara çıkmayan bursapor un fb maçı da iptal edilmeli. Bu bilerek yenilmektir. Fair playa de aykırıdır.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırADALET: düşme korkusu olan bir takım konya maçına neden antremanlı çıktı. şimdi arkayı sağlama aldıya çıkmaz tabi paramızı vermiyorlar diye.. hepsi sahtekar bunlar.Tüm 113 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır