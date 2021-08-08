Fenerbahçe maçı yarın saat 20.00'de D-Smart ve D-Smart Go'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe maçı yarın saat 20.00'de D-Smart ve D-Smart Go'da

Fenerbahçe maçı yarın saat 20.00'de D-Smart ve D-Smart Go'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, maç yayınlarına devam ediyor.

Türkiye'nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, maç yayınlarına devam ediyor. 

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak ve bu mücadele D-Smart ve futbolseverlerin her yerde izleyebilmesi için D-Smart GO'dan takip edilebilecek. İki takımın yeni transferlerinin sahne alacağı mücadele lig öncesi son prova olacak. 

Saat 20.00'deki maçın öncesi ve sonrası da özel röportajlar ve yorumlar D-Smart ve D-Smart GO'dan ekranlara gelecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak
Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak
Fenerbahçe hakkında şikayette bulunan Galatasaray'ın başvurusu reddedildi
Fenerbahçe hakkında şikayette bulunan Galatasaray'ın başvurusu reddedildi
Üç büyüklerin futbolcularıyla birliktelik yaşayan güzel DJ, yıkılan yuvaların sebebi olmuş
Üç büyüklerin futbolcularıyla birliktelik yaşayan güzel DJ, yıkılan yuvaların sebebi olmuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Abdulahat Arvas Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Gülben Ergen Aleyna Tilki
Spor Muslera Eda Erdem Mete Gazoz Burak Elmas Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe maçı yarın saat 20.00'de D-Smart ve D-Smart Go'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 15:25:27. #1.14#

title