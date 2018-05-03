Fenerbahçe Maçı Saatinde Beşiktaş'tan Paylaşım: Kayserispor Maçı Hazılıkları Devam Ediyor
Fenerbahçe, yarı final rövanş mücadelesi için Ülker Stadyumunda yerini almışken Beşiktaş sosyal medya hesabından paylaşım geldi: Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının devam edilme kararına tepki gösterip maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'tan maç saatinde flaş bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe'nin, Ülker Stadyumu'na çıktığı anlarda Beşiktaş ise "Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor." sözlerini kullanıp idman fotoğraflarını paylaştı. Antrenman fotoğraflarında Beşiktaşlı futbolcuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.
FİKRET ORMAN ANTRENMANI YERİNDE İZLEDİ
Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe, tek başına sahada antrenman yaparken Beşiktaş'tan bir paylaşım daha geldi. Beşiktaş Twitter hesabından "Başkanımız Fikret Orman, takımımızın antrenmanını izledi." paylaşımı yapıldı.
YORUMLAR (20)
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maç zaten tatil edilmişti ikinci defa tatil edilmez yönetmelik kuralları değişmez hakemlerin verdiği haksız penaltılarda var o şekilde küme düşen takımlar bile var onların maçlarıda tekrar edilmesi lazım bu sadece beşiktaş gsaray fenerbahçe trabzon meselesi değil kural ne diyorsa o uygulanır şayet hakem hatalı iptal kararı verdiyse ozaman onun lisansını iptal edersinCevap Yaz Yayından Kaldır
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kutluyorum çok isabetli bir karar olmuş takdir edersiniz umarım !!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Gururlu efendi ayakları yapıp korkup sahaya ciknayan,bir de bu durumdan prim yapmaya çalışan takıma 8taş denir !! Korkak kargalar !!!Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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adam karizmaCevap Yaz 4 4 Yayından KaldırXX: dıştan bakınca karizma gibi duruyor ama her türlü şeytanlık onda futbolcuları ayartan dedikoducu fiko4 1 Yayından Kaldır