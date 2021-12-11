Fenerbahçe maçı öncesi başkan Taban'dan moral ziyareti

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Pazar günü deplasmanda aynı puanda bulunan rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İnegöl Belediyespor 2. Lig Voleybol takımını antrenmanda ziyaret etti.

Voleybol 2. Liginde mücadele eden İnegöl Belediyespor Voleybol Takımı, 12 Aralık Pazar günü 20.30'da İstanbul 50. Yıl Deniz Esinduy salonunda ligde aynı puanla bir üst sırasında bulunan Fenerbahçe'ye konuk olacak. TVF Voleybol TV'den canlı yayınlanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Turuncu Lacivertli temsilcimizi, Belediye Başkanı Alper Taban antrenmanda ziyaret ederek destek verdi.

Zorlu karşılaşma öncesi moral olması amacıyla İnegöl Kapalı Spor Salonunda devam eden antrenmanda sporcu ve antrenörleri ziyaret eden Başkan Taban, galibiyete inançlarının tam olduğunu hatırlattı. Antrenmanda sporculara ikramlarda da bulunulurken, parkenin prensleriyle lig üzerine sohbet edildi.

Moral konuşması yapan Başkan Alper Taban, " Bana oyunun lezzetini yaşattınız. Çok teşekkür ediyorum size. Tabi disiplinli bir şekilde, kıymetli hocalarımızın da size öğretileriyle güzel işler yapacağınızı canı gönülden inanıyorum. Ben sizlere başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Önümüzdeki maç zor bir maç Fenerbahçe'yle oynayacaksınız. Allah gayret kuvvet versin inşallah. Hep güzel neticeler olsun." dedi. - BURSA