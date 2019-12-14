Fenerbahçe maçı öncesi 5 bin 858 adet Sivasspor bayrağı dağıtacak

14.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:58

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Sivasspor'un zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlara 5 bin 858 adet Sivasspor bayrağı dağıtacak.



Sivasspor'a yönelik başlattığı destek kampanyası her kesimden destek gören STSO yönetimi, Sivasspor'un ligin 15. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde 5 bin 858 adet Sivasspor bayrağı yaptırdı.



STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivasspor bayraklarının maç öncesi taraftarlara dağıtılacağını söyleyerek, "Meclis salonumuza bu bayrakları koymamızın nedeni Sivasspor'a destek olmak. Sivasspor'un, Kayserispor, Malatyaspor ve daha önceki maçlarında Odamızın otobüs desteği vardı ve devam ediyor. Sivasspor için bir şeyler daha yapalım dedik ve Fenerbahçe maçında bayrak dağıtmaya karar verdik. Bunu yaparken de anlamlı bir sayı olmasını istedik. 5 bin 858 adet bayrağı dağıtabiliriz. İnşallah pazar günü benim de dağıtımında olacağım 5 bin 858 adet bayrağımızı statta taraftara dağıtacağız. Şehrimizin markası ve gurur simgesi olan Sivasspor'un amblemi ve Sivas TSO logosu var. Bu bayrak kampanyamız Sivasspor'a desteğimizdir, tüccarımızın, meclis üyelerimizin, bizlerin desteğidir. Desteklerimiz devam edecek" dedi.



Malatyaspor maçı öncesinde basına verdiği açıklamada 3-1 yeneceğiz dediğini anımsatan Eken, "Fenerbahçe maçı da 2-1 biter diyorum. Çok gollü olsun Sivassporumuzun olsun" şeklinde konuştu.



Sivasspor'un Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmaya gitmeleri için taraftarlara otobüs desteği vereceklerini ifade eden Eken, şunları kaydetti; "Haftaya pazar da Gençlerbirliği maçımız var. O maçta da yine Sivasspor'umuzun yanında olacağız. Sivasspor gayet başarılı bir şekilde devam ediyor, şampiyonluğa oynuyor, İnşallah şampiyon olacak. Olmasa da canları sağolsun, gönüllerin şampiyonuyuz. Sivasspor'a verdiği desteklerden dolayı, öncelikle Mecnun Başkan'a, Yönetim kuruluna, teknik heyetine, tüm futbolcularımıza, kulübün tüm çalışanlarının hepsine teşekkür ediyorum. Biz de Sivas TSO olarak elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar Sivasspor'a destek olacağız, taraftarın yanında olmaya devam edeceğiz. Ben buradan hepinizi pazar günü oynanacak olan Sivasspor-Fenerbahçe maçına destek vermek için davet ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA