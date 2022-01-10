Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta?
Süper Lig 20. haftasıyla heyecanlı karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta? sorularının yanıtı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Konyaspor ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmek isteyen Kanarya, sahadan 3 puanla ayrılması halinde haftayı 3. sırada tamamlayacak. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını bu akşam paylaşacak.
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.
- Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Samuel, Mesut, Pelkas, Valencia
- Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Belhanda, Castro, Yunus, Vargas, Assombalonga
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