Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Konyaspor ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmek isteyen Kanarya, sahadan 3 puanla ayrılması halinde haftayı 3. sırada tamamlayacak. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını bu akşam paylaşacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM LİGDE 36. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe - Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Samuel, Mesut, Pelkas, Valencia

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Belhanda, Castro, Yunus, Vargas, Assombalonga

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