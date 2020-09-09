Fenerbahçe maçı ne zaman? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Süper Lig 1. hafta maçında Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı, hangi kanalda, maçın hakemi kim, Fenerbahçe maçı ne zaman, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta merak edildi.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Çaykur Rizespor Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının merak edilenleri ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı 11.09.2020, Cuma saat 20:00'de başlayacak. ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ücretli yayın platformu olan beinSport'tan yayınlanacak. ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE HANGİ KANALDA? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı beinSport ekranlarından yayınlanacak. MAÇIN HAKEMİ KİM? ARDA KARDEŞLER(Hakem) İSMAİL ŞENCAN(1. Yardımcı Hakem) HAKAN YEMİŞKEN(2. Yardımcı Hakem) ERKAN ÖZDAMAR(Dördüncü Hakem) AHMET İBANOĞLU(Gözlemci) BERK ÖZBEK(Temsilci) MUKADDER KARDİYEN(Temsilci) MURAT KANGALGİL(Temsilci)