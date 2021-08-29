Fenerbahçe maçı ne zaman? Altay, Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı ne zaman, hangi kanalda? Altay Fenerbahçe maçı kaçta?
Fenerbahçe maçı kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Altay ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İddialı kadrosuyla 3'te 3 yapmak isteyen Vitor Pereira'nın öğrencileri, 3 büyüklerle şampiyonluk sevinci yaşamış, deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay ile zorlu mücadeleye çıkacak. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? Altay, Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı ne zaman, hangi kanalda? Altay Fenerbahçe maçı kaçta? Altay Fenerbahçe 11'ler!
Fenerbahçe maçı kaçta? birçok futbol sever tarafından araştırılmakta. Altay deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe rakibi gibi ligde 3'te 3 yapma hedefinde. Zorlu mücadele öncesinde vatandaşlar en çok "Fenerbahçe maçı ne zaman? Altay, Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı ne zaman, hangi kanalda? Altay Fenerbahçe maçı kaçta? Altay Fenerbahçe 11'ler!" sorularını aratmakta. Mustafa Denizli'nin teknik adamlığını yaptığı Altay evinde Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Altay, Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar haberimizde.
FENER MAÇI KAÇTA?
Altay ile Fenerbahçe arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçı 29 Ağustos 2021 Pazar İzmir Doğanlar Stadında saat 21.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin, Altay deplasmanında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak. 29 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele BeİN Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba
ALTAY VE FENERBAHÇE MAÇI ANALİZİ!
- Fenerbahçe ile evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybeden Altay, 2002/03'ten bu yana ilk kez konuk etmeye hazırlandığı sarı-lacivertlilerden üst üste beş iç saha yenilgisi almadı.
- Altay ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe (Mart 2003'te 0-1), daha önceki yedi karşılaşmayı toplam 22 gol atarak kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde İzmir ekibine üst üste iki karşılaşmada yenilmedi.
- Süper Lig'in ilk iki haftasında da oynadığı maçları kazanan Altay, 1992/93'ten bu yana bir sezona üst üste üç galibiyetle başlayamıyor. İzmir ekibi, 2021/22'deki iki galibiyetini de 3+ farkla alırken; lig tarihinde bir sezonda çıktığı ilk üç maçı bu şekilde kazanan tek takım Fenerbahçe (1964/65).
- Süper Lig'in ilk iki haftasında aldığı galibiyetlerde kalesini gole kapatan Fenerbahçe, 1983/84'ten bu yana ilk kez bir lig sezonunun ilk üç maçını da gol yemeden kazanmak için sahaya çıkıyor.
- Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son beş maçın dördünü kaybeden Altay (1G), bu süreçteki tek galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı (Mart 2003'te 0-1).