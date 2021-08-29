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Fenerbahçe maçı kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Altay ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İddialı kadrosuyla 3'te 3 yapmak isteyen Vitor Pereira'nın öğrencileri, 3 büyüklerle şampiyonluk sevinci yaşamış, deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay ile zorlu mücadeleye çıkacak. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? Altay, Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı ne zaman, hangi kanalda? Altay Fenerbahçe maçı kaçta? Altay Fenerbahçe 11'ler!