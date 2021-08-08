Fenerbahçe maçı naklen ve sadece D-Smart'ta

Fenerbahçe ile Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor arasında yarın oynanacak hazırlık karşılaşması D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor arasında yarın oynanacak hazırlık karşılaşması D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

Türkiye'nin yenilikçi dijital yayın platformu D-Smart, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarını yayınlamaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi oynayacağı son hazırlık maçında rakibi Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor olacak. Yarın akşam 20.00'da oynanacak maç naklen ve sadece D-Smart 77'nci kanal Spor Smart'tan izlenebilecek. Üstelik D-Smart GO ile de maç istenilen yerde izlenebilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı