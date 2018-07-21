Fenerbahçe Maç Sonunda Antrenman Yaptı

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile yaptığı hazırlık maçının ardından sarı-lacivertli futbolcular antrenman yaptı. Fenerbahçe, Feyenoord ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından maça sonradan dahil olan Josef de Souza, Yiğithan Güveli, Ferdi Kadıoğlu, Serhat Kot, Nabil Dirar, Samed Karakoç, Ozan Tufan ve Ahmethan Köse yenilenme antrenmanına katıldı

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)