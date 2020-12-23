Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?

23 Aralık'ta oynanacak olan, Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı hangi kanalda? Canlı İzle

23 Aralık'ta oynanacak olan, Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı hangi kanalda? Canlı İzle! İşte detaylar

Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe ve M.Başakşehir 23.12.2020 Çarşamba günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 1 canlı yayınlıyor.

Fenerbahçe M.Başakşehir Hangi Tarihte?

Fenerbahçe M.Başakşehir Futbol karşılaşması tarihi 23.12.2020

Fenerbahçe M.Başakşehir Hangi Kanalda?

Fenerbahçe - M.Başakşehir maçını Bein Sports 1 canlı olarak yayınlayacak

Fenerbahçe M.Başakşehir Maçı Hangi Gün?

Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı Çarşamba günü oynanacak

Fenerbahçe M.Başakşehir Saat Kaçta?

Fenerbahçe - M.Başakşehir Maçın başlama saati 19:00

Fenerbahçe Moralsiz

Fenerbahçe'de moraller bozuk. Haftalardır istenilen performansı sergileyemeyen Sarı Laciverliler, bir mağlubiyette geçtiğimiz hafta aldı. Gaziantep FK deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Son 6 Süper Lig maçında sadece 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 3 maçı ise kaybetti. Ciddi bir düşüş yaşayan Erol Bulut'un ekibi bu hafta Başakşehir karşısında kazanmak istiyor. Maç öncesinde Fenerbahçe'de Perotti, Lemos, Tolga, Valencia ve Samatta'nın sakatlıkları bulunuyor. Pelkas ise kart cezalısı.

Başakşehir 4 Maçtır Kazanamıyor

Başakşehir adına işler pek yolunda gitmiyor. Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı bay olarak geçen Başakşehir, ligde oynadığı son maçta Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Üst üste 4 maçtır galibiyet alamıyorlar. Deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Başakşehir, Yeni Malatytaspor ile 1-1 berabere kalarak son 2 deplasman maçından galibiyet çıkartamadı. Ancak skor anlamında üretken olduklarını belirtelim. Son 7 maçtır rakip fileleri havalandıran bir Başakşehir var. Bu hafta Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Başakşehir'de Caiçara sakat.

Cezalı ve Sakat Oyuncu Var mı?

Fenerbahçe'de Perotti, Lemos, Tolga, Valencia ve Samatta'nın sakatlıkları bulunuyor. Pelkas ise kart cezalısı. Başakşehir'de Caiçara sakat.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sosa, Thiam, Ferdi, Cisse

Başakşehir'in ilk 11'i

Başakşehir'in muhtemel kadrosu: Mert Günok, Fabio, Epureanu, Skrtel, Bolingi, Mahmut Tekdemir, Berkay, İrfan Can, Visca, Chadli, Demba Ba